Викрадення Колихаєва: що стало причиною

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв займав проукраїнську позицію, не йшов на співпрацю із окупантами, за що і поплатився

Міський голова Херсона відмовився розмовляти із «мером», якого призначили окупанти

Мер Херсона Ігор Колихаєв був викрадений російськими силовиками. Про деталі викрадення Колихаєва повідомила його радниця Галина Ляшевська.

За її словами, сам інцидент стався біля одного із комунальних підприємств, де ще продовжували виконувати свої обов'язки працівники міськвиконкому.

Саме туди приїхав Колихаєв. Але прямо біля автомобіля міського голову затримали військовослужбовці Росгвардії та, імовірно, ФСБ.

Після обшуку у приміщенні рашисти на автобусі відвезли міського голову у невідомому напрямку.

За словами Ляшевської, за кілька днів до «арешту» Колихаєв отримав лист від призначеного окупантами «мера» Володимира Сальдо. Той нібито хотів обговорити «майбутню співпрацю». Ігор Колихаєв відмовився іти на зустріч із колаборантом.

Викрадення мера Херсона прокоментував донбаський терорист, нині депутат Держдуми РФ Олександр Бородай. Він заявив, що цей «арешт» мав статися давним-давно, бо Колихаєв займав проукраїнську позицію, а це шкодило окупантам, які намагаються продемонструвати, що Херсон нібито хоче стати частиною Росії.

Видання «Сегодня» опублікувало уривки з інтерв’ю Колихаєва, яке журналісти цього ЗМІ взяли за кілька годин до викрадення. У ньому міський голова Херсона заявив, що живе кожен день, як останній, і не йде на співпрацю із рашистами та їхніми посіпаками.

Нагадаємо, що учора, 28 червня, у Херсоні окупанти викрали міського голову Ігоря Колихаєва.

Так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов підтвердив інформацію про викрадення, назвавши цей інцидент «нейтралізацією».