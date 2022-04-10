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    Події в Україні

    Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет – свіжі дані

    Одну ворожу ракету було збито - Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет – свіжі дані
    Одну ворожу ракету було збито

    Внаслідок удару окупантів по Дніпропетровщині є загиблий і поранені

    Сьогодні, 10 квітня, Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за 46 діб – окупанти випустили по території області понад десять ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

    «Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – пресофіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка», - написав він у Telegram.

    Лукашук зазначив, що ворога на території Дніпропетровщини немає.

    «Загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, що на Херсонщині, в 50 км від Зеленодольська. Ймовірно ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Йому це не вдається зараз і не вдасться надалі», - написав Лукашук.

    Нагадаємо, уранці 10 квітня російські військові атакували аеропорт у Дніпрі.

    По летовищу кілька разів «відпрацювали» ракетами. Зараз аеропорт майже повністю знищений.

    Під вогонь російських військових потрапили шість українських рятувальників.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет – свіжі дані