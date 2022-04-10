Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська

Протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини

Віце-прем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук розповіла, що російські окупанти вкотре порушують роботу гуманітарних коридорів. Цього ж разу затримали евакуаційну колону автобусів, які були на шляху до Бердянська. Про це Верещук повідомила в своєму Telegram-каналі.

«Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей», – пише Верещук.

Водночас, як відзначила Верещук, протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини:

з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя евакуювали 2622;

з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінна й Попасної - 202 людини.

Раніше стало відомо, що окупанти зірвали заплановану на 9 квітня евакуацію Бердянська.