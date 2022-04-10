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    Події в Україні

    Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська

    Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська - Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська
    Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська
    фото з відкритих джерел

    Протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини

    Віце-прем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук розповіла, що російські окупанти вкотре порушують роботу гуманітарних коридорів. Цього ж разу затримали евакуаційну колону автобусів, які були на шляху до Бердянська. Про це Верещук повідомила в своєму Telegram-каналі.

    «Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей», – пише Верещук.

    Водночас, як відзначила Верещук, протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини:

    • з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя евакуювали 2622;
    • з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінна й Попасної - 202 людини.

    Раніше стало відомо, що окупанти зірвали заплановану на 9 квітня евакуацію Бердянська.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна Павло Кириленко окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська