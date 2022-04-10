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    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)

    Український прапор над Бородянкою - Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Український прапор над Бородянкою
    фото: ДСНС

    Рятувальники вже майже тиждень працюють над розбором завалів у Бородянці

    У неділю, 10 квітня, на центральній площі Бородянка було піднято державний прапор України. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    Підняли прапор в.о. голови селища Георгій Єрко та начальник 8 Державного пожежно-рятувального загону Віктор Дараган.

    «Місцеві мешканці, волонтери, рятувальники, затамувавши подих та не стримуючи сліз, спостерігали як здіймається вгору наш символ, наш стяг», - зазначили у ДСНС.

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    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)
    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)

    Як повідомлялося раніше, у перші дні після визволення міста на розборі завалів у Бородянці працювали 208 рятувальників та 41 одиниця техніки.

    Окупанти в Бородянці розгромили школу, залишивши після себе лайливі написи на адресу українців.

    Генпрокурорка Ірина Венедіктова пояснила, чому російські військові повністю знищили це містечко.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)