Над понівеченою росіянами Бородянкою замайорів український прапор (фото)

Рятувальники вже майже тиждень працюють над розбором завалів у Бородянці

У неділю, 10 квітня, на центральній площі Бородянка було піднято державний прапор України. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Підняли прапор в.о. голови селища Георгій Єрко та начальник 8 Державного пожежно-рятувального загону Віктор Дараган.

«Місцеві мешканці, волонтери, рятувальники, затамувавши подих та не стримуючи сліз, спостерігали як здіймається вгору наш символ, наш стяг», - зазначили у ДСНС.

Як повідомлялося раніше, у перші дні після визволення міста на розборі завалів у Бородянці працювали 208 рятувальників та 41 одиниця техніки.

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