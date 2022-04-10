На Дніпропетровщині від ракетного удару окупантів постраждали рятувальники

У Дніпропетровській області під час ракетного удару окупантів рятувальники отримали травми

Стан однієї дівчини медики оцінюють як важкий

У неділю, 10 квітня, у Дніпропетровській області під вогонь російських військових потрапили шість українських рятувальників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки.

«У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують», − написав Резніченко.

Він також розповів, що у Синельниківському районі підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Це вже четверта смерть в області через такі боєприпаси.

Нагадаємо, уранці 10 квітня російські військові атакували аеропорт у Дніпрі.

По летовищу кілька разів «відпрацювали» ракетами.Зараз аеропорт майже повністю знищений.