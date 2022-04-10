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    Події в Україні

    Росіяни знову обстріляли Балаклію, серед загиблих є дитина

    Росіяни вже неодноразово обстрілюють тимчасово окуповане місто Балаклія - Росіяни знову обстріляли Балаклію, серед загиблих є дитина
    Росіяни вже неодноразово обстрілюють тимчасово окуповане місто Балаклія

    Кількість загиблих внаслідок обстрілу уточнюється

    10 квітня росіяни вчергове обстріляли тимчасове окуповане місто Балаклія на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі, серед яких дитина.

    Про це «Суспільному» повідомили в Ізюмській райдержадміністрації (Балаклійська громада входить до складу Ізюмського району).

    Точної інформації про кількість загиблих немає. За інформацією РДА, йдеться про трьох-чотирьох людей. За попередніми даними, загинула малолітня дитина, віком початкової школи.

    Нагадаємо, 6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.

    2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

    3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

    Балаклія – тимчасово окупована територія Харківської області. Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

    Як повідомлялося, за даними Генштабу, станом на 10 квітня, ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни знову обстріляли Балаклію, серед загиблих є дитина