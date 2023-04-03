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Окупанти влаштували провокацію в Мелітополі: поранено мирних жителів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти влаштували провокацію в Мелітополі: поранено мирних жителів
Рашисти створюють ілюзію оборони в Мелітополі
фото ілюстративне

Загарбники розмістили ППО посеред житлових кварталів

В окупованому Мелітополі російські загарбники прикриваються цивільними і влаштовують провокації. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

«Щоб створити ілюзію оборони, рашисти щоразу пускають у хід свої «влучні ППО», розміщені посеред житлових кварталів», – розповів він.

За даними Федорова, 2 квітня уламки навмання випущеного ворожого ППО прилетіли в багатоквартирний будинок мирних мешканців.

«Унаслідок стрілянини окупантів шестеро мелітопольців знаходяться в лікарні, двоє з них у тяжкому стані», – повідомив мер.

Нагадаємо, 2 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у локомотивному депо. Це вже третій вибух у депо. 

Так, 29 березня українські сили завдали удару по цілях в окупованому Мелітополі. Повідомлялося про кілька потужних вибухів у Мелітополі

Згодом стало відомо, що удару було завдано по локомотивному депо.

Між тим, російські окупанти продовжують окопуватися у Мелітополі та в навколишніх селах.

Теги: Мелітополь окупанти війна росія

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