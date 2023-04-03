Обстріл Харківщини та шестеро загиблих на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Зранку росіяни обстстрілювали з мінометів Миропільську та Білопільську громади Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

Доба без обстрілів. У Новгород-Сіверському районі на міні підірвались два цивільні авто, чотири людини загинули.

Сумщина

Зранку росіяни обстстрілювали з мінометів Миропільську та Білопільську громади. Попередньо, – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської громад.

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Юнаківська громада:росіяни били по території громади з міномету – 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено шість приватних будинків.

Запорізька область

Протягом минулої доби ворог здійснив 81 обстріл цивільної інфраструктури 16 населених пунктів: Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Залізничне, Червоне, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Затишшя, Мала Токмачка, Щербаки, Малинівка, Червона Криниця, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник обстріляв Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне.

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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка і Крохмальне.

Вчора окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Зафіксовані прильоти на територію «Цукрозаводу». Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років.

Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.

Також вчора вдень у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району ворожими обстрілами було пошкоджено будівлю магазину.

Луганщина

Населені пункти вздовж лінії фронту загарбники знов піддали масованому артилерійському обстрілу. Відкривали вогонь, зокрема, по Новоселівському, Невському, Білогорівці. Ситуація в області залишається складною.

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Донеччина

Минулої доби ворог застосовував ЗРК «С-300», здійснив авіаудар, стріляв з РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії. Обстріляні: смт Велика Новосілка, Костянтинівка, Авдіївка, Курахове, с.Орлівка, с.Північне.

Пошкоджено 38 житлових будинків (з них 20 – багатоквартирних), будівля податкової інспекції, газопровід, дитячий садок, три автомобілі, цех ПрАТ «АКХЗ», вимикач електричної мережи, ЛЕП.

За добу по області: шестеро загиблих, 15 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань.

Херсонщина

За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 20 разів, в тому числі – Херсон. По області ворог випустив 131 снаряд із різних видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.