«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)

Загарбники збираються відмовлятися просуватися далі, якщо буде такий наказ

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Батько повідомив свого сина-загарбника, що бачив відео із полоненими з його полку.

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«Хохли зайшли, спочатку мінометами закидали, потім зайшли. Коротше, там від роти нічого не залишилося, мабуть, усі 200 та 15 – 300, і всі в полон», – відповів син.

Він також розповів, що загарбники збираються відмовлятися просуватися далі, якщо буде такий наказ.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли Збройних сил України.

Раніше дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту.