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«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
Українським захисникам вдалося ліквідувати майже всю роту окупантів
фото з відкритих джерел

Загарбники збираються відмовлятися просуватися далі, якщо буде такий наказ

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Батько повідомив свого сина-загарбника, що бачив відео із полоненими з його полку.

«Хохли зайшли, спочатку мінометами закидали, потім зайшли. Коротше, там від роти нічого не залишилося, мабуть, усі 200 та 15 – 300, і всі в полон», – відповів син.

Він також розповів, що загарбники збираються відмовлятися просуватися далі, якщо буде такий наказ.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують жалітись на своє жахливе становище в Україні та постійні обстріли Збройних сил України.

Раніше дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту.

 

Теги: відео перехоплення наказ полон

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