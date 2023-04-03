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Наводила ракети на лікарні та гуртожитки. Суд обрав запобіжний захід прихильниці окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наводила ракети на лікарні та гуртожитки. Суд обрав запобіжний захід прихильниці окупантів
фото: СБУ

Жінка обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків

Служба безпеки України викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник ФСБ РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ. У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону», – йдеться в повідомленні.

Крім того, жінка обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання. У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше підозру отримав депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини.

Теги: СБУ війна окупанти ракета

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