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Окупанти випустили понад 100 боєприпасів по Сумщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти випустили понад 100 боєприпасів по Сумщині
фото з відкритих джерел

У Великописарівській громаді згорів будинок мирних жителів

Російські окупанти 25 серпня випустили територією Сумської області понад 100 різних боєприпасів. Жертв чи постраждалих серед цивільного населення немає.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що під вогнем ворога були території:

  • Шалигінської та Середино-Будської громад Шосткинського району;
  • Хотинської та Білопільської громад Сумського району;
  • Великописарівської громади Охтирського району.

За словами Живицького, у Великописарівській громаді згорів будинок мирних жителів, пошкоджено господарські будівлі та знищено заготовлене сіно.

Він також поінформував, що на території Шосткинського району російські окупанти використали запальні боєприпаси. 

24 серпня Живицький повідомив, що за добу російські війська обстріляли три громади в області. Жертв чи постраждалих не було.

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