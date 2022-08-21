Гатили з мінометів та ствольної артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину

Над Сумським районом ЗСУ збили ворожий безпілотник

Російські окупанти обстріляли три громади в Сумській області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 17 години ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.

Хотінська громада: об 11 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з міномета, усього 12 «прильотів» за день. Били з крупнокаліберного кулемета.

Білопільська громада: о пів на першу був мінометний обстріл − 7 «прильотів», а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 «прильотів».

«В усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань», − йдеться у повідомленні.

Пізніше Живицький додав, що ввечері над Сумським районом ЗСУ збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, ввечері, 21 серпня, ворог обстріляв Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Також, вночі, 21 серпня, ворог запустив по Одеській області п’ять ракет, дві з яких збили українські зенітники.

Додамо, триває сто сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.