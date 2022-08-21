Окупанти обстріляли чотири громади Сумщини
У кожній з громад було зафіксовано по 8 «прильотів»
У суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його даними, Буринську і Зноб-Новгородську громади росіяни обстрілювали за допомогою артилерії. У кожній з громад було зафіксовано по 8 «прильотів».
При цьому по Білопільській громаді противник вдарив з мінометів, було випущено близько 16 мін.
По Хотинській громаді також зафіксували 10 пострілів росіян з крупнокаліберного кулемета.
Додамо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів
Нагадаємо, у ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова.
Також російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».
У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.
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