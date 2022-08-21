Окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

У кожній з громад було зафіксовано по 8 «прильотів»

У суботу, 20 серпня, росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, було зафіксовано близько 40 «прильотів». Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, Буринську і Зноб-Новгородську громади росіяни обстрілювали за допомогою артилерії. У кожній з громад було зафіксовано по 8 «прильотів».

При цьому по Білопільській громаді противник вдарив з мінометів, було випущено близько 16 мін.

По Хотинській громаді також зафіксували 10 пострілів росіян з крупнокаліберного кулемета.

Додамо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова.

Також російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.