Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
Унаслідок обстрілу Куп'янського району постраждали п'ятеро осіб
фото: Telegram / Олег Синєгубов (ілюстративне)

Одна з травмованих госпіталізована з чисельними осколковими пораненнями

Сьогодні ввечері російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області. Унаслідок цього зазнали поранення п'ятеро людей. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Зазначається, що приблизно о 21:15 під обстрілом опинилося село Новоосинове. Унаслідок атаки постраждали пʼятеро цивільних: три жінки та два чоловіки.

Одна з жінок госпіталізована з чисельними осколковими пораненнями. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

За словами Синєгубова, ворог поцілив у приватний житловий будинок. Він додав, що деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.

Нагадаємо, минулої ночі на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове. Унаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району виникла пожежа у хвойному лісі. Горіла хвойна підстилка на площі 1000 м².

До слова, триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки. 

Читайте також: Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
Теги: Харківщина обстріл поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілів Курської області ніхто з громадян не постраждав
Пошкоджені будівлі та пожежа: Росія заявила про обстріли Курської області
24 липня, 04:03
Наслідки ракетної атаки на Одесу
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
23 липня, 05:54
Окупанти вдарили по Нью-Йорку на Донеччині: є постраждалі
Окупанти вдарили по Нью-Йорку на Донеччині: є постраждалі
21 липня, 22:20

Події в Україні

Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман
На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман
ЗСУ викинули росіян із Старомайорського (відео)
ЗСУ викинули росіян із Старомайорського (відео)
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Окупанти вдарили по Запоріжжю
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним
Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
86K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
73K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
30K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
29K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
18K
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер

Новини

Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Сьогодні, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту