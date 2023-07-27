Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі

Одна з травмованих госпіталізована з чисельними осколковими пораненнями

Сьогодні ввечері російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області. Унаслідок цього зазнали поранення п'ятеро людей. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Зазначається, що приблизно о 21:15 під обстрілом опинилося село Новоосинове. Унаслідок атаки постраждали пʼятеро цивільних: три жінки та два чоловіки.

Одна з жінок госпіталізована з чисельними осколковими пораненнями. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

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За словами Синєгубова, ворог поцілив у приватний житловий будинок. Він додав, що деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці.

Нагадаємо, минулої ночі на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове. Унаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району виникла пожежа у хвойному лісі. Горіла хвойна підстилка на площі 1000 м².

До слова, триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.