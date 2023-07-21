Окупанти вдарили по Нью-Йорку на Донеччині: є потсраждалі
Наразі відомо про чотирьох поранених
У п'ятницю, 21 липня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по селищу Нью-Йорк Донецької області, що призвело до поранення чотирьох людей, Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За даними Єрмака, російські військові здійснили три авіаційні удари по селищу Нью-Йорк. Наразі відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та одного чоловіка.
Раніше повідомлялося, що 19 липня війська Росії обстріляли село в Херсонській області з мінометів. Унаслідок цієї ворожої атаки постраждала жінка.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня, Росія здійснила нові удари по півдню України, зачепивши Одесу і Миколаїв. Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено житлові будівлі та сталися пожежі.
У місті Одеса внаслідок атаки вісім поранених і один загиблий, тоді як у Миколаєві - загинули двоє людей і 19 дістали поранення.
До слова, у вівторок, 18 липня, окупанти здійснили артобстріл приблизно о 19:30. Для атаки російські силовики використовували реактивну артилерію. Війська РФ обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району (Донецька область), внаслідок чого поранення отримали п'ять осіб, серед яких двоє дітей.
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