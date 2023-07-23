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Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
Наслідки ракетної атаки на Одесу
фото: Національна поліція

У ніч проти 23 липня 2023 року російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Про це інформує Головне управління Національної поліції Одеської області.

Також унаслідок ракетної атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі громадян. У багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

Поліцейські задокументували наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині.

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Працівники поліції спільно з представниками інших служб працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, забезпечують охорону територій та пошкоджених будівель, забезпечують правопорядок, допомагають рятувальникам у ліквідації наслідків чергового злочину РФ та надають необхідну допомогу постраждалим громадянам.

Раніше внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було відомо про 18 постраждалих та чотирьох загиблих.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

Також через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Теги: Одеса поліція собор поранення окупанти

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