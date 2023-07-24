Пошкоджені будівлі та пожежа: Росія заявила про обстріли Курської області

Влада Курської області повідомила, що обстріл нібито вівся зі сторони України

У ніч на 24 липня Курська обласна влада (РФ) повідомила про обстріли, які спричинили пошкодження декількох населених пунктів у регіоні. Унаслідок обстрілів були спричинені пошкодження будівель, відключення електропостачання та виникнення пожежі, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Про це повідомляє в Telegram губернатор Курської області Роман Старовойт.

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За словами російського чиновника, у селищі Тьоткіно Глушківського району було зафіксовано 16 обстрілів, які, за його ствердженнями, відбувалися зі сторони України.

«Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено дахи двох будинків», - повідомив очільник російської області.

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Також було зафіксовано обстріл населеного пункту Краснооктябрьський.

«Немає жодних постраждалих. Однак через пошкодження ліній електропередачі селище зазнало знеструмлення, а також частково було порушено електропостачання села Веселого», - зазначено в повідомленні.

Чиновник додав, що внаслідок обстрілу у Краснооктябрьському загорівся багатоквартирний будинок, в якому на той момент ніхто не проживав.

Нагадаємо, у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.