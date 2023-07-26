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Атака дронів по Харківщині, масований обстріл прикордоння: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів по Харківщині, масований обстріл прикордоння: ситуація в регіонах
Внаслідок обстрілу м. Первомайський Лозівського району пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Надвечір окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (21 вибух). По Семенівській громаді (Новгород-Сіверський район) – обстріл із артилерії, міномету. По Новгород-Сіверській громаді – обстріл із артилерії. По Сновській громаді Корюківського району – обстріл із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку зафіксовано сім обстрілів (26 вибухів). Обстріляно сім населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Миропільській, Шалигинській, Середино-Будській, Новослобідській громадах. Попередньо – без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворог здійснив  24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів.

Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській.

Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

Дніпропетровщина

Надвечір окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району; влучання по пшеничних полях. Сталася пожежа, вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання загасили.

За уточненою інформацією, минулої ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ нанесли 79 ударів по 22 населеним пунктам. 61 артилерійський обстріл прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам. Крім цього, 9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданидівка, також зафіксовано шість ударів з РСЗВ по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та 3 БПЛА-атаки по Ольгівському та Новодарівці.

Внаслідок удару по Оріхову поранено чоловіків 50 та 55 років. Їх доставлено в лікарські установи для надання медичної допомоги. Надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Харківщина

Минулої ночі по м. Первомайський Лозівського району ворог завдав ударів БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаударів в районах Ветеринарного та Гранова Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок Богодухівського району, Гранів Харківського району, Вовчанськ, Бочкове та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району виникла пожежа у хвойному лісі. Горіла хвойна підстилка на площі 1000 м².

Вчора ворог з танків обстріляв смт. Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач.

Внаслідок артобстрілу смт. Вільча Чугуївського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу з РСЗВ м. Куп’янськ пошкоджено 2 приватні домоволодіння.

Луганщина

Вчора ворог бив по Новоселівському та Білогорівці. Невське обстріляне з артилерії. Намагалися просунутися росіяни південніше Діброви, однак наші захисники надійно тримають оборону.

За добу противник здійснив 159 обстрілів (727 снарядів).

Донеччина

Двоє загиблих, двоє поранених за добу. Рашисти здійснили 15 обстрілів по населеним пунктам: Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Курдюмівка, с.Времівка, с.Дальнє, с.Карлівка, с.Кліщіївка, с.Комар, с.Соловйове, Часів Яр. Пошкоджено сім житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), ЛЕП, цех шахти.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 55 обстрілів (300 снарядів), з них по м. Херсон – два обстріли ( 15 снарядів). Ворогом влучено в райони 26 населених пунктів області; територію ТОВ «Нібулон» (с. Козацьке). Через російську агресію  дві людини загинули, троє – дістали поранення.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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