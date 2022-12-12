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Окупанти всю ніч тероризували Дніпропетровщину «Градами» та «Ураганами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти всю ніч тероризували Дніпропетровщину «Градами» та «Ураганами»
На Нікопольщині у результаті ворожих обстрілів пошкоджені десятки будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Рашисти випустили по Нікопольщині щонайменше 30 снарядів

У ніч на понеділок, 12 грудня, російські окупанти обстрілювали Дніпропетровщину. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

«Росіяни тероризували «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією дві громади: Нікопольську та Марганецьку. Скерували туди щонайменше 30 снарядів», – розповів він.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території, з’ясовують деталі обстрілів.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. 

Повідомлялося, що вночі 12 грудня у Херсоні пролунали вибухи.

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Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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