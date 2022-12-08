Сім атак за ніч: окупанти накрили Дніпропетровщину масованим вогнем

Окупанти випустили по Нікопольщині близько 70 снарядів

У ніч на 8 грудня російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Загарбники сім разів атакували район з «Градів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади: Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.

«У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Минулося без загиблих та поранених», – розповів Резніченко.

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Представники ДСНС продовжують обстеження територій, з’ясовують деталі обстрілів.

Як повідомлялося, у Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи. Поліція повідомила про прильоти у місті.

Нагадаємо, 7 грудня російські терористи завдали удару по передмістю Курахового на Донеччині. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Внаслідок обстрілу загинули 10 людей.