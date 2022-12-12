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Головне за ніч: Зеленський ввів санкції проти ієрархів УПЦ МП та поговорив з Байденом

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: Зеленський ввів санкції проти ієрархів УПЦ МП та поговорив з Байденом
Головні новини ночі 12 грудня
фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом

«Главком» зібрав головні новини ночі 12 грудня. Володимир Зеленський увів у дію санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Також український гарант провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.

Санкції проти ієрархів Московської церкви

Головне за ніч: Зеленський ввів санкції проти ієрархів УПЦ МП та поговорив з Байденом фото 1

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Зокрема і проти Івана Паканича, митрополита Бориспільського і Броварського Антонія Української православної церкви, який керує справами УПЦ та є членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на дільність та інші санкції.

Переговори з Байденом

Головне за ніч: Зеленський ввів санкції проти ієрархів УПЦ МП та поговорив з Байденом фото 2

Гарант наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 Президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

«Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період», – розповів Зеленський.

Конфлікт між Сербією та Косово

Головне за ніч: Зеленський ввів санкції проти ієрархів УПЦ МП та поговорив з Байденом фото 3

Президент Сербії Александар Вучич провів засідання Ради безпеки на тлі загострення ситуація у Косово.

Вучич закликав сербів на півночі Косово і Метохії до «спокою і миролюбності», а також закликав не піддаватися на провокації. За його словами, миротворчі сили НАТО KFOR, які базуються в Косово, пообіцяли не застосовувати насильницькі дії щодо протестувальників.

У той же час він звинуватив Косово в спробі «покласти край сербській проблемі» в Косово і Метохії.

Варто зауважити, що Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною.

Коли ЗСУ відновлять активний контрнаступ

Головне за ніч: Зеленський ввів санкції проти ієрархів УПЦ МП та поговорив з Байденом фото 4

Українські військові відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

«Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити… Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій», – розповів Резніков.

Міністр наголосив, що план України «дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України».

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Теги: Україна санкції президент населення Косово звільнення військові

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