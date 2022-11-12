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Окупанти ввели «сухий закон» у Генічеську

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти ввели «сухий закон» у Генічеську
Окупанти раніше перенесли свою адміністрацію із Херсона у Генічеськ
фото з відкритих джерел

Після втечі з Херсона морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів погіршилися, повідомляє Генштаб ЗСУ

Окупанти заборонили вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування у Генічеську на Херсонщині. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У генштабі зазначають, що заборона на алкоголь пов’язана з погіршенням морально-психологічного стану та дисципліна російських солдатів.

«На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У населеному пункті Генічеськ введено «сухий закон», а окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, після визволення Херсона українськими військами новою тимчасовою «столицею» окупованої частини Херсонської області Росія назвала Генічеськ.

Також варто зазначити, що окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також у Херсоні запровадили комендантську годину

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. 

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Теги: Генштаб окупація окупанти війна Херсонщина

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