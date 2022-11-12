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Тепер із лівого берега Дніпра: окупанти знову евакуюють «адміністрацію» Каховки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тепер із лівого берега Дніпра: окупанти знову евакуюють «адміністрацію» Каховки
Окупанти оголосили про евакуацію населених пунктів у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра
фото з відкритих джерел

Загарбники втікають через можливі бойові дії

Окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників. Про це інформують російські ЗМІ.

Так, глава окупаційної адміністрації Павло Філіпчук заявив, що у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра можливі бойові дії.

«З кожним днем стає все більша присутність військових. Це привертає увагу ЗСУ. На цій території будуються певні військові споруди та укріплення», – сказав він.

Як відомо, Каховка розташована на лівому березі Дніпра вище за течією Каховської ГЕС.

31 жовтня окупанти оголосили про евакуацію населених пунктів у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра, зокрема з Каховського району.

Нагадаємо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, що представники законного керівництва Херсонщини планують скоро повернутися до звільненого Херсона.

Також стало відомо, що Володимир Коваленко з 65 тис. жителів Нової Каховки, яка зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, у місті залишилось 12-15 тис. мешканців

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Теги: військові окупанти Херсонщина

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