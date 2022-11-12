Чи є загроза перекидання сил ворога з-під Херсона на схід: оцінка військових

У ЗСУ не виключають загрозу зміни динаміки боїв на Донбасі після виходу окупантів з Херсона

Військові не відкидають загрози загострення ситуації на сході

Російські військові, які втекли з правого берега Дніпра, можуть змінити динаміку боїв на Донбасі. Але наші військові роблять все, щоб знизити потенціал ворога ще на півдні. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

На запитання журналіста, чи можливо збільшення ворожого континенту на сході після втечі з правобережжя Херсонської області, він висловив сподівання, що «колеги на півдні не дадуть окупантам такої можливості».

«Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогові, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні», – сказав він.

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При цьому представник Східного угруповання військ не відкидає загрози зміни динаміки бойових дій на сході, якщо росіянам все ж таки вдасться перекинути частину сил з Херсонської області на східний напрямок.

«Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були розумнішими, дотепнішими і адекватнішими за ситуацію. Навіть маючи в більшості випадків менше особового складу та техніки ми вміли перемогти на полі бою. Київська, Харківська та Лиманська операції це чітко продемонстрували», – пояснив Череватий.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала прізвища та оприлюднила фото командувачів, які звільняють наші території на півдні.

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Водночас російські окупанти обстрілюють з лівого берега Дніпра щойно звільнені населені пункти Херсонщини та Миколаївщини.