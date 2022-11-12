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У Херсон повернулися українські військові адміністрації

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Херсон повернулися українські військові адміністрації
У Херсон повернулася українська влада
фото: скріншот із відео

ДСНС проводить заходи з розмінування міста

До Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Про це йдеться у відео, яке оприлюднив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Пане президент, згідно з вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсон прибули й приступили до виконання обов'язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона, Херсонського району», – заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Янушевич додав, що у Херсоні також працюють Нацполіція та СБУ. Тим часом, ДСНС проводить заходи з розмінування міста.

«Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності», – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні російські терористи перед відступом підірвали кілька об’єктів інфраструктури. Зокрема, окупанти пошкодили котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі. 

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.  

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Додамо, що українське телебачення повернулося до Херсона ще вчора.

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Теги: відео військові звільнення Міноборони окупанти президент рашисти розмінування росія телебачення Херсон

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