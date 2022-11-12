У звільненому Херсоні запроваджено комендантську годину

Влада Херсона також попередила, що у місті буде обмежено в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування

У Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

«Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя, тому ми вимушені запровадити від сьогодні з 17 до 8 години комендантську годину», – зазначив Янушевич.

Глава Херсонської ОВА попередив, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду до міста до забезпечення заходів з розмінування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.