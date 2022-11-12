У звільненому Херсоні запроваджено комендантську годину
Влада Херсона також попередила, що у місті буде обмежено в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування
У Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.
«Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя, тому ми вимушені запровадити від сьогодні з 17 до 8 години комендантську годину», – зазначив Янушевич.
Глава Херсонської ОВА попередив, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду до міста до забезпечення заходів з розмінування.
Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.
До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.
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