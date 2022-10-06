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Окупанти з білим прапором здалися в полон і віддали БМП (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти з білим прапором здалися в полон і віддали БМП (відео)
Російський окупант добровільно здається в полон
фото: скріншот із відео

У мережу потрапив момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі у полон

На півдні України троє російських окупантів добровільно здалися в полон і віддали Збройним силам України свою бойову машину піхоти. За деякими даними, окупанти вирішили продати свою техніку українській стороні.

Відео цього процесу оприлюднено у соцмережі. Зокрема, ним поділився голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Окупанти почали здаватися в полон разом із технікою на Херсонському напрямку. Російські військові беріть приклад. Як правильно здатися в полон ЗСУ дивіться тут», - написав Кім у своєму особистому Telegram-каналі.

На відео зафіксовано момент приїзду окупантів на БМП до місця здачі у полон, про яке, вочевидь, домовились попередньо. Для ідентифікації росіяни відзначили свою бронемашину імпровізованим білим прапором, прив’язавши до ствола шматок білої тканини. Після цього троє росіян вийшли та добровільно здалися ЗСУ.

Раніше Кім показав фото знищеного на Миколаївщині дрона Shahed-136.

Як відомо, російські загарбники активно телефонують на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» з бажанням здатися у полон.  За даними української розвідки, за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тис. звернень від російських солдатів.

Теги: Віталій Кім Україна росія окупанти війна

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