Рашисти обстріляли з «Градів» село під Києвом

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу

Сьогодні, 19 березня, путінські рашисти обстріляли із «Градів» Нові Петрівці Вишгородського району Київщини. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію.

Наразі пожежу вдалось ліквідувати.

Потерпілих немає.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, 17 березня окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці. Внаслідок ворожої атаки було смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

Раніше пресслужба Київської ОВА назвала найнебезпечніші напрямки в області.