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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки

    Українські військові регулярно знищують техніку окупанта - На Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки
    Українські військові регулярно знищують техніку окупанта
    фото: ЗСУ

    Про які саме літаки йдеться, не повідомляється

    Вночі 17 березня над Дніпропетровщиною засоби протиповітряної оборони України знищили два ворожих літаки. Про це повідомляє повітряне командування «Схід» у Facebook.

    «Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літака», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

    Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога. Нагадаємо, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см. Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

    Теги: росія війна військові військова техніка #stoprussia
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    На Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки