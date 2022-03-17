На Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки
Про які саме літаки йдеться, не повідомляється
Вночі 17 березня над Дніпропетровщиною засоби протиповітряної оборони України знищили два ворожих літаки. Про це повідомляє повітряне командування «Схід» у Facebook.
«Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літака», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.
Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога. Нагадаємо, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см. Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.