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Гатили із «Градів» і важкої артилерії: ворог обстріляв Мирівську та Марганецьку громади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гатили із «Градів» і важкої артилерії: ворог обстріляв Мирівську та Марганецьку громади
Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район
фото ілюстративне

Масштаби руйнувань наразі з’ясовуються

У ніч на 7 листопада російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Уночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах – Мирівській та Марганецькій. Люди неушкоджені. Масштаби руйнацій з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів ніч минула під звуки сирени, але без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. 

Теги: росіяни ворог обстріл Валентин Резніченко Дніпропетровщина

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