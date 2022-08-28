Ворог знову атакував Дніпропетровщину: є жертви

У Нікопольському районі вдень під удар потрапила Мирівська та Марганецька громади

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки

Протягом дня російські загарбники обстріляли три райони Дніпропетровщини. Надвечір окупанти вдарили по Нікополю. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

«На жаль, одна людина загинула. Це жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, маємо двох постраждалих. Один житловий будинок знищено», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Нікопольському районі вдень під удар потрапила Мирівська та Марганецька громади. Є пошкодження декількох житлових будинків, господарських споруд, газогону, лінії електропостачання.

Також ворог гатив по Синельниківському району, Раївська та Великомихайлівська громади. В останній пошкоджено три житлові будинки, одна господарська будівля знищена. На місці обстрілу рятувальники знайшли касетний елемент від «Урагану».

«У Криворізькому районі обстріляли п’ять громад. Окупанти поцілили по Новопільській, Апостолівській, Карпівській, Широківській та Зеленодольській територіальних громадах. Є пошкодження будівель одного з підприємств, в житловому будинку частково пошкоджено дах», – додає Лукашук.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги окупанти вдарили по військовому об’єкту на Рівненщині.

Крім цього, рашисти 14 годин обстрілювали Оріхове, постраждали діти.