Окупанти вранці вгатили по двох районах Дніпропетровщини, пошкодили храм та будинки 

Рашисти обстрілюють область ракетами

Вранці 29 серпня російські загарбники скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони Дінпропетровщини . У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Вогнеборці приборкують полум’я. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Уночі ворог вдарив по Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах Дніпропетровської області.

У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо – люди неушкоджені. Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач.

«На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранених», – повідомив Резніченко.

У Нікополі без світла 2 600 сімей. У Марганці масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, 28 серпня протягом дня російські загарбники обстріляли три райони Дніпропетровщини. Надвечір окупанти вдарили по Нікополю.