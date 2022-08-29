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Окупанти вранці вгатили по двох районах Дніпропетровщини, пошкодили храм та будинки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти вранці вгатили по двох районах Дніпропетровщини, пошкодили храм та будинки 
Масштаби руйнації з’ясовуються 
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Рашисти обстрілюють область ракетами 

Вранці 29 серпня російські загарбники скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони Дінпропетровщини . У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Вогнеборці приборкують полум’я. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Уночі ворог вдарив по Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах Дніпропетровської області.  

У Нікопольському поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо – люди неушкоджені. Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач.

«На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя напередодні увечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранених», – повідомив Резніченко. 

У Нікополі без світла 2 600 сімей. У Марганці масштаби руйнацій з’ясовуються.  

Нагадаємо, 28 серпня протягом дня російські загарбники обстріляли три райони Дніпропетровщини. Надвечір окупанти вдарили по Нікополю.

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Теги: обстріл Дніпропетровщина

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