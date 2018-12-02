Окупанти з початку доби не відкривали вогонь на Донбасі



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Військові перебувають в готовності до будь-яких змін

Військові підрозділи надійно утримують займані рубежі

Упродовж поточної доби, станом на 18.00, противник вогню у напрямку оборонних укріплень Об'єднаних сил не відкривав. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових - наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції.

Нагадаємо, минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.