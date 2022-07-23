Окупанти за день випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині (фото)

69-ти річний місцевий житель, отримав смертельне поранення

За день росіяни 12 раз обстріляли Сумську область. Випустили понад 170 різних боєприпасів. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська.

По Миколаївській громаді опівдні два військових літака, з території ворога, випустили 10 ракет. У одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Разом з тим майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер, 69-ти річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також, знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади.

Нагадаємо, ворог постійно обстрілює територію Сумської області.

Так ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.