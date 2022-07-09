Ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених

Обстріли ведуться з мінометів, літаків та реактивних систем залпового вогню

Три громади області були під вогнем окупантів

Росіяни протягом дня 9 липня обстрілювали три громади області. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Шалигінська громада: тут майже опівдні було шість вибухів – росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено дві ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

«Ввечері, приблизно о 18.30 росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи», – написав Живицький.

Опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

«Ближче до першої години дня росіяни випустили шість мін із мінометів по Есманській громаді. А о другій годині ще чотири. Ближче до пів на третю – ще сім мінометних приходів», – повідомив керівник ОВА.

Внаслідок ранкових обстрілів сьогодні у Миропільській громаді поранені двоє людей. Як повідомлялося, окупанти випустили по Сумщині близько десяти ракет.

Напередодні ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер.

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