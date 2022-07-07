На Сумщині – «затишшя»: один обстріл за день

Постраждалих та руйнувань немає

Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту

Протягом 7 липня окупанти один раз обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Станом на 21:00 ситуація наступна: за день росіяни відкривали вогонь один раз, близько п'ятнадцятої години»,– розповів він.

За словами Живицького, окупанти били з кулеметів та автоматичного гранатомета по околицях одного з сіл Шалигінської громади.

«Постраждалих та руйнувань немає», – підкреслив він.

Нагадаємо, РФ постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області. Напередодні на Сумщині окупанти накривали регіон із мінометів, «Градів» та ракетами.

Також раніше повідомлялося, що Сумщина під ворожим вогнем: «прильоти» в п’яти громадах, пошкоджено склад добрив (фото).

Крім того, окупанти вдарили по Шостці двома ракетами.

А ще рашисти гатили по Сумщині: шестеро поранених, зруйнована школа (фото).

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