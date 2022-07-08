Ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер
Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки
Протягом 8 липня окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, самохідні артилерійські установки тощо)», – повідомив Живицький.
Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.
«Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них – влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні на Сумщині було «затишшя»: один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.
Раніше за добу на Сумщині окупанти накривали регіон із мінометів, «Градів» та ракетами.