Ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер

Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки

Протягом 8 липня окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, самохідні артилерійські установки тощо)», – повідомив Живицький.

Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

«Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них – влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на Сумщині було «затишшя»: один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.

Раніше за добу на Сумщині окупанти накривали регіон із мінометів, «Градів» та ракетами.

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