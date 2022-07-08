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  4. Ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер
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    Події в Україні

    Ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер

    Постраждало вісім громад - Ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер
    Постраждало вісім громад
    фото: Генштаб

    Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки

    Протягом 8 липня окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, самохідні артилерійські установки тощо)», – повідомив Живицький.

    Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

    «Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них – влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

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    Рашисти поранили місцевого фермера. фото: Дмитро Живицький/ Telegram
    Рашисти поранили місцевого фермера. фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Нагадаємо, напередодні на Сумщині було «затишшя»: один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.

    Раніше за добу на Сумщині окупанти накривали регіон із мінометів, «Градів» та ракетами.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна фермер озброєння окупація #stoprussia
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    Ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер