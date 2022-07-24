Окупанти за добу убили двох цивільних на Донбасі

На Дрнбасі фіксують чергові втрати серед мирних мешканців. За минулу добу окупанти убили двох українців

Рашисти позбавили життя мирних жителів у Авдіївці та Торецьку

Двоє цивільних у Донецькій області стали жертвами російських військових учора, 23 липня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, одна людина загинула у Авдіївці, інша – у Торецьку.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав голова Донецької обласної військової адміністрації.

Крім того, дві людини, у Авдіївці та Гірнику, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

З початку повномасштабної війни на території Донецької області (без урахування Волновахи та Маріуполя) загинуло більше 600 мирних мешканців, майже 1700 були поранені.

Нагадаємо, що знищений перед захопленням Маріуполь окупанти закривають на в'їзд та виїзд.