РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)

Зранку 16 липня було шість ударів по Костянтинівці

У суботу, 16 липня, зранку російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промислових об'єктах.

«Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, сьогодні зранку було шість ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновані будинки у приватному секторі.

Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську, одна людина зазнала поранень.

За добу по області – 8 загиблих і 14 поранених цивільних.