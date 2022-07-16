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  4. РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)
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    Події в Україні

    РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)

    Рашисти зруйнували приватні будинки у Костянтинівці - РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)
    Рашисти зруйнували приватні будинки у Костянтинівці
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Зранку 16 липня було шість ударів по Костянтинівці

    У суботу, 16 липня, зранку російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промислових об'єктах.

    «Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)
    РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)
    РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Як повідомлялося, сьогодні зранку було шість ударів по Костянтинівці. Ракетами зруйновані будинки у приватному секторі.

    Вночі під час обстрілу було пошкоджено приватний будинок у Сіверську, одна людина зазнала поранень.

    За добу по області – 8 загиблих і 14 поранених цивільних.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    РФ перетворює Костянтинівку на руїни: наслідки ранкового удару (фото)