Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд та виїзд

Будуть посилені фільтраційні заходити

Російські загарбники закривають Маріуполь на в'їзд та на виїзд до понеділка, 25 липня. У місті вони планують проводити посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Інсайдери озвучують причину – погана ніч для окупантів в Бердянську де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко закликає місцевих жителів бути обережними та не наражати себе на небезпеку. А також видалити важливі для окупантів файли з телефону та без зайвої необхідності не відходити від домівок.

«Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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