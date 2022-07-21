Обстріли Харківщини: ОВА повідомила про смерть чотирьох цивільних

Противник безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник

На Харківщині протягом минулої внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо мирних мешканців, ще 11 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом доби внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули 4 цивільних. Троє – в Харкові, в тому числі дитина 13 років. 72-річний чоловік у Богодухівському районі. Поранення отримали 11 людей. В м. Харків – 3, в тому числі дівчинка 15 років. В Чугуївському районі 5 поранених, в Богодухівському – 2, в Ізюмському – 1», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що вночі російські загарбники завдали ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого – частина будівлі комунального підприємства. Попередньо – постраждалих немає.

Протягом доби ворог також вів масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та м. Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

«Окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях. Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу два поля на площі 60 га . Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці. Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових», – зазначив начальник ОВА.

За його словами, на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. російська армія зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювала населені пункти Харківщини: Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине, Прудянка та інші.

Противник безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник. Українські захисники надійно тримають свої позиції та зупиняють усі спроби ворога йти вперед, підсумував Синєгубов.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.