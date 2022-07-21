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    Події в Україні

    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)

    Окупанти зруйнували дві школи &ndash; у Краматорську та Костянтинівці - Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)
    Окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці
    фото: Павло Кириленко/Telegram

    Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту

    Російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині – у Краматорську та Костянтинівці. Про це уранці 21 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ», – ідеться у повідомленні.

    Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

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    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)
    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)
    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)
    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)
    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)
    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)

    У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.

    Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

    Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає, заявив Кириленко.

    Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

    Також місто зазнало ракетного авіаудару 14 липня.

    До слова, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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    Теги: трагедія росія окупанти війна Україна будинок ракета Павло Кириленко окупація час звільнення #stoprussia
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    Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)