Обстріли Донеччини тривають, рашисти руйнують підприємства та школи (фото)

Окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці

Окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці

Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту

Російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині – у Краматорську та Костянтинівці. Про це уранці 21 липня повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ», – ідеться у повідомленні.

Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.

Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає, заявив Кириленко.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області 15 липня пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури.

Також місто зазнало ракетного авіаудару 14 липня.

До слова, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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