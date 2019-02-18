Окупанти закрили на Донбасі всі парафії колишньої УПЦ Київського патріархату



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Майже усі священнослужителі були змушені виїхати на підконтрольну Україні територію під загрозою їх страти бойовиками

Загарбники закрили 40 парафій УПЦ КП

На окупованих територіях Донецької і Луганської областей під тиском російських терористів закрито усі 40 парафій Православної церкви України. Про це сказав на брифінгу в понеділок голова СБУ Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

«На сьогодні на окупованих територіях ОРДЛО під тиском російських терористів закрито усі 40 парафій колишньої Української православної церкви Київського патріархату. Майже усі священнослужителі були змушені виїхати на підконтрольну Україні територію під загрозою їх страти бойовиками», - сказав Грицак.

В окупованому Криму на початок 2019 року залишалося 9 українських парафій, але 5 лютого окупанти надіслали на адресу управління Кримської єпархії листа про припинення угоди від 2002 року про надання УПЦ КП приміщень для здійснення культової діяльності, сказав Грицак.

Він наголосив, що фізично ліквідовуючи українську церкву на окупованих територіях ОРДЛО та в Криму, російські спецслужби одночасно намагаються у будь-який спосіб розв’язати в Україні релігійне протистояння.

Як зауважив Грицак, головною мішенню є Українська православна церква КП та її правонаступниця Православна церква України, а також кримські татари, які не визнають легітимність російської окупаційної влади.

Грицак також поінформував, що з 2014 року ФСБ РФ порушено кримінальні справи стосовно понад 130 кримськотатарських активістів.