ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.