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    Події в Україні

    ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

    Українські захисники ліквідували ще 250 рашистів&nbsp; - ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
    Українські захисники ліквідували ще 250 рашистів 
    фото з відкритих джерел

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках

    Українські військові станом на 15 червня ліквідували вже близько 32 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано;
    • танків – 1440 (+6) од;
    • бойових броньованих машин – 3528 (+25) од;
    • артилерійських систем – 722 (+1) од;
    • РСЗВ – 230 (+1) од;
    • засоби ППО – 97 (+0) од;
    • літаків – 213 (+0) од;
    • гелікоптерів – 179 (+1) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
    • крилаті ракети – 129 (+4);
    • кораблі /катери – 13 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од;
    • спеціальна техніка – 55 (+1).
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    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога