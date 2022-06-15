ЗСУ знищили майже 33 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках
Українські військові станом на 15 червня ліквідували вже близько 32 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано;
- танків – 1440 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 3528 (+25) од;
- артилерійських систем – 722 (+1) од;
- РСЗВ – 230 (+1) од;
- засоби ППО – 97 (+0) од;
- літаків – 213 (+0) од;
- гелікоптерів – 179 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
- крилаті ракети – 129 (+4);
- кораблі /катери – 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) од;
- спеціальна техніка – 55 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.
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