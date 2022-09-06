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Окупанти завдали удару по Марганцю

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти завдали удару по Марганцю
Увечері окупаційні війська вдарили по Марганцю
фото з відкритих джерел

Інформація щодо руйнувань з‘ясовується

Російські окупанти увечері обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Ввечері російські окупаційні війська вдарили по Марганцю. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується, попередньо - жертв немає», – йдеться в дописі.

Також він додав, що за інформацією ПвК «Південь», сьогодні з району Каспійського моря з літаків ТУ-95 було випущено шість крилатих ракет. Більша частина з них була збита ще на півдні. Уламки однієї збитої ракети було виявлено поблизу відвалів Інгулецького ГЗК. Обійшлось без жертв.

Також вночі ворог обстріляв «Градами» Марганецьку громаду. Зафіксовано 20 «прильотів». 

Раніше повідомлялось, що ворог обстріляє Нікопольський район з тимчасово захопленої частини Каховського водосховища.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Теги: окупанти війна ворог

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