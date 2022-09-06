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Рашисти підтвердили смерть «коменданта» окупованого Бердянська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти підтвердили смерть «коменданта» окупованого Бердянська
фото: соцмережі
Авто окупанта вибухнуло в центрі Бердянська

Окупанти підтвердили смерть так званого коменданта окупованого Бердянська Запорізької області Артема Бардіна, чий автомобіль невідомі підірвали у центрі міста. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Колаборанти і держзрадники України повідомили російським пропагандистам, що Бардін помер від отриманих поранень.

Нагадаємо, автомобіль Бардіна 6 вересня вибухнув в окупованому Бердянську і колаборанта у важкому стані госпіталізували. Як повідомлялося, удень 6 вересня, у центральній частині тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомили в соцмережах місцеві мешканці, ймовірно, бавовна сталася біля адміністративної будівлі так званої «влади» загарбників.

Пізніше стало відомо, що в окупованому Бердянську Запорізької області в мікрорайоні Слобідка пролунав уже другий вибух за день. 

Нагадаємо, триває сто дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Теги: смерть окупанти Запоріжжя

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