Ворог атакував Нікопольський район з «Градів»: є постраждалі (фото)

Пошкоджено два десятки багатоквартирних будинків та 11 приватних

Внаслідок атаки постраджали чоловік та жінка старше 50 років, вони у лікарні

Російські загарбники двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Зафіксовано 20 «прильотів» з «Градів» та обстріл зі ствольної артилерії. Про це повідомляє голова місцевої облради Микола Лукашук.

«У результаті – один приватний будинок та господарча споруда повністю знищені. Пошкоджено два десятки багатоквартирних будинків та 11 приватних, 16 господарчих споруд, по чотири газопроводи та лінії електропередач, вівісм автівок», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено трансформаторну підстанцію, дитсадок, кілька ліцеїв, церковну недільну школу, центр технічної творчості, кафе та спортклуб.

Внаслідок атаки постраджали чоловік та жінка старше 50 років. Вони у лікарні.

«Також вночі ворог обстріляв «Градами» Марганецьку громаду. Зафіксовано 20 «прильотів». Там – без жертв», – додає Лукашук. В інших районах області ніч була тихою.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.