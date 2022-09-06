Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео) 
У соцмережах пишуть, «комендант» Бардін у важкому стані 
фото з соцмереж

В окупованому місті на колаборантів невідомі влаштовували полювання

Удень 6 вересня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнуло авто так званого окупаційного «коменданта» Артема Бардіна. Російські ЗМІ пишуть, що його госпіталізовано у важкому стані. 

В окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео)  фото 1

Нагадаємо, удень 6 вересня, у центральній частині тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомили в соцмережах місцеві мешканці, ймовірно, бавовна сталася біля адміністративної будівлі так званої «влади» загарбників.

Останнім часом на окупованих територіях зрадників та ворогів переслідують халепи. Наприклад, днями в Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду.

Нещодавно в окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото).

Також у Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти.

Крім того, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів.

А ще нещодавно на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.

Читайте також:

Теги: окупанти Бердянськ відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ворогів завітало бавовнятко   
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)
Сьогодні, 15:07
Інформації про постраждалих наразі немає 
В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантів (фото) 
31 серпня, 12:37
Переміщення техніки рашистів відбувається через Маріуполь
Окупанти активізували переміщення військової техніки до Бердянська
2 вересня, 11:38

Події в Україні

В окупованому Бердянську знову прогримів вибух (відео)
В окупованому Бердянську знову прогримів вибух (відео)
ЗСУ ліквідували склад росіян у Балаклії та ворожу техніку (відео)
ЗСУ ліквідували склад росіян у Балаклії та ворожу техніку (відео)
ЗСУ ліквідували склад росіян у Балаклії та ворожу техніку (відео)
ЗСУ ліквідували склад росіян у Балаклії та ворожу техніку (відео)
Росіяни вже виносять смертні вироки оборонцям «Азовсталі»: родичі полонених благають про допомогу
Росіяни вже виносять смертні вироки оборонцям «Азовсталі»: родичі полонених благають про допомогу
В окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео) 
В окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео) 
Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)
Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ – перехоплення СБУ (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
У кількох областях прогриміли вибухи
110K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
93K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
81K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
68K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
51K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Сьогодні, 17:04
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Сьогодні, 16:10
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)
Сьогодні, 15:07
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)
Сьогодні, 14:50
Порошенко з волонтерами за пів року допоміг ЗСУ на $46 млн
Сьогодні, 13:39
Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту