В окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео) 

У соцмережах пишуть, «комендант» Бардін у важкому стані

В окупованому місті на колаборантів невідомі влаштовували полювання

Удень 6 вересня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнуло авто так званого окупаційного «коменданта» Артема Бардіна. Російські ЗМІ пишуть, що його госпіталізовано у важкому стані.

Нагадаємо, удень 6 вересня, у центральній частині тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомили в соцмережах місцеві мешканці, ймовірно, бавовна сталася біля адміністративної будівлі так званої «влади» загарбників.

Останнім часом на окупованих територіях зрадників та ворогів переслідують халепи. Наприклад, днями в Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду.

Нещодавно в окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото).

Також у Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти.

Крім того, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів.

А ще нещодавно на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.