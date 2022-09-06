«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)

Рашисти бояться ударів Himars

У черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони російський загарбник розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку від ударів ЗСУ. Окупант поскаржився на Himars та їх далекобійність, йдеться в перехопленні.

«Я вже півпачки сигарет викурив, блідий весь. У нас вже тут «300-ті» є. Обійшли нас, поряд з нами ще пацани стояли, з Білогірська, зі 165-ї бригади. Осколками за***рило третій раз, за**ись у нас...Під танк лягли, у танк все влучило. У пацанів там окопи, нічого не було, їх там за***ило в руки, ноги, комусь у спину», – розповів окупант.

Дружина перепитала в нього, чи був прорив ЗСУ. «Хаймарси бл**дь ї***чі. Вони далекобійні. І наш танк підбили також, поки не розповідають. Медики к нам приїхали, питають де і як, ну я кажу, он там метрів 200 від нас артилерія стоїть, їм по радіо наш комбат доповів, що к ним приїхали за 4 км», – каже окупант.

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«Ваші повернулися вже?» – перепитала дружина військового. «Не повернулися, просто медики приїхали до нас, цих «300-х» забирати, і по радіо тут же доповіли, що там танк підбили також, теж потрібно забирати.

Окупант також розповів, що ЗСУ підбили російський винищувач. «Винищувач наш полетів, назад не повернувся, походу збили його. До цього два прильоти було прямо по наведенню мого телефона. Я ж також не можу тут сидіти 40 хвилин і чекати, поки по голові щось не прилетить. Міна, ракета, чи Точка-У прямим наведенням. Пантоном перевозили 12 машин і прямо в «Урал» влучило. Всіх на**й розкидало, ця ї**ана Дон-ріка, Дніпро б*я, він весь заповнений трупами», - поскаржився військовий РФ.

Він також розповів, що всі мости українські захисники вже знищили. «Усі мости роз***бали, Херсон - Ху**он, все роз***бали, ми просто тут у повній дупі, тільки паромами можуть пересуватися пацани», – додав окупант.

Нагадаємо, ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів на Херсонщині.