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На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох дітей

Альона Боженко
glavcom.ua
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох дітей
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку впала прямо на дітей
фото: Олександр Старух

У Запорізькій області внаслідок удару окупантів постраждали двоє хлопчиків

У Запорізькій області внаслідок попадання ракети стіна житлового будинку впала на двох підлітків, вони вижили. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ворожа ракета влучила у будинок, де саме перебували діти.

«Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна – ні. Двоє героїв, 3 і 15 років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!» – зазначив Старух.

Подробиць про стан здоров'я хлопчиків Старух не повідомив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники роблять все, аби втримати свої позиції на Запоріжжі. Наразі ворог активно будує лінії оборони.  

Додамо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців війни проти України знизилася на 50%.

Теги: обстріл будинок ракета ворог

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